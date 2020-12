Atalanta-Roma, le probabili formazioni: due dubbi per Fonseca

Tutto pronto in casa Roma per la partita che vedrà oggi alle ore 18 i giallorossi impegnati sul campo dell’Atalanta.

Una trasferta che si preannuncia molto difficile per i giallorossi, contro una squadra che esprime sempre un grande calcio e che non fa mistero di puntare ad una delle prime quattro posizioni in graduatoria. La Roma però proverà a fare il colpaccio, forte del suo ottimo stato di forma. In casa Atalanta ormai da giorni tiene banco il caso Gomez, con l’argentino che non è stato convocato per questa partita dal tecnico Gasperini. Moduli speculari per le due squadre che giocheranno con il 3-4-2-1.

Per quanto riguarda la formazione della Roma ci sono ancora dei nodi da sciogliere per il tecnico Paulo Fonseca. Il primo è tra i pali, con Mirante che spera di riprendersi una maglia da titolare. Il secondo riguarda il ballottaggio Villar-Pedro. Con il primo in campo Pellegrini andrebbe a ricoprire il ruolo di trequartista, altrimenti giocherà sulla trequarti insieme a Mkhitaryan e alle spalle di Dzeko.

Atalanta-Roma le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.