Atalanta-Roma streaming: dove vedere la partita in diretta tv e on line

Atalanta-Roma streaming, le probabili formazioni (ore 20:45)

Atalanta-Roma, incontro valido per la tredicesima giornata di Serie A, in programma oggi domenica 20 dicembre allo Stadio “Atleti Azzurri d’Italia” alle ore 18, verrà trasmesso in tv da Sky Sport Serie A (202) (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Daniele Adani. A bordocampo Angelo Mangiante. La partita di campionato dei giallorossi sarà disponibile anche in streaming grazie al servizio Sky Go, riservato agli abbonati Sky: basta scaricare l’apposita app dal sito di Sky per seguire il match attraverso pc, tablet o smartphone. Un’altra possibilità è quella di registrarsi a Now Tv. Chi è in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, può optare per la radio, con cronaca affidata a Rai Radio1.In casa nerazzurra non c’è il Papu Gomez, escluso dai convocati di Gasperini. La Roma deve risolvere due dubbi. Uno tra i pali, con il ballottaggio Mirante-Pau Lopez. Il secondo nodo è la presenza di Villar o Pedro in campo. A seconda di chi sceglierà Fonseca Pellegrini agirà da mediano oppure da trequartista.Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Atalanta-Roma streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.