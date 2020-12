Calciomercato Roma, occhi su un difensore già incrociato in Europa League

Calciomercato Roma, i giallorossi avrebbero puntato il centrale difensivo Valentin Antov, incrociato in Europa League: gioca nel Cska Sofia.

Per blindare la difesa, e soprattutto per avere a disposizione un uomo in più in caso di infortuni, la Roma avrebbe puntato il centrale difensivo Valentin Antov del Cska Sofia. Lo riferisce “Calciomercato.it che parla, però, di tanta concorrenza dietro al calciatore.

Il classe 2000, con buone prestazioni in campo europeo, ha attirato su di sé molti club, soprattutto inglesi. Si parla infatti del Watford ma soprattutto dell’Arsenal: la concorrenza quindi sarebbe importante nel caso la Roma decidesse di spingere sul calciatore. Che è comunque piaciuto a Fonseca.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, c’è l’annuncio | Che assist in attacco

Calciomercato Roma, si conferma la linea giovane

Come già dimostrato diverse volte nel corso di questi ultimi mesi, la Roma sta decisamente puntando su una linea giovane, andando a pescare calciatori che hanno ampi margini di miglioramento ma che soprattutto hanno già maturato una certa esperienza in campo internazionale.

Secondo quanto trapela infatti, già nel derby contro il Levski Sofia, degli osservatori dei giallorossi saranno presenti allo stadio per visionare ancora di più da vicino il centrale difensivo. Potrebbe già scattare l’offerta per gennaio, anche se il Cska non è propenso a privarsi del calciatore già nel corso della stagione. Ma per battere la concorrenza Friedkin potrebbe dare mandato a Pinto di cercare di chiudere. Anche lasciando poi Antov in prestito in Bulgaria fino al termine del campionato. Un’ipotesi, quest’ultima, sicuramente non da scartare e che potrebbe accelerare la buona riuscita dell’operazione di mercato.