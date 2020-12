Calciomercato Roma, il terzino Frimpong è uscito ormai dai radar giallorossi. La società ha deciso di puntare su un altro elemento.

Non arriverà Frimpong: ormai è quasi sicuro. Il terzino destro in forza al Celtic che nelle scorse settimane era stato dato come un obiettivo della società giallorossa, è uscito dai radar di Trigoria, come confermato da “Record“. Non ci sarà nessuna nuova offerta per il calciatore olandese.

Frimpong quindi rimarrà quasi certamente in Scozia, mentre la Roma ha deciso di puntare prepotentemente su Reynolds. L’esterno americano che ha fatto anche muovere Friedkin per cercare di chiudere velocemente la trattativa. Che sarebbe decisamente al punto di svolta.

Calciomercato Roma, l’americano unico obiettivo

Nelle scorse settimane, per Reynolds, è sceso in campo anche il vicepresidente Ryan Friedkin, sfruttando i buoni rapporti con la società americana che ne detiene il cartellino. E allora ormai è deciso che sarà il giovane a coprire il buco lasciato dalla partenza di Bruno Peres, sul quale ci sono diversi club di Serie A che sono pronti ad accoglierlo.

Oltretutto, per Frimpong, il Celtic chiedeva una cifra che la società giallorossa ha ritenuto immediatamente esagerata. Si è cercato, in qualche modo, di limare la richiesta cercando di inserire qualche elemento nella trattativa, ma appena si è capito che sarebbe stato un muro contro muro, allora si è lasciato perdere.