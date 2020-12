Calciomercato Roma, già deciso il futuro del “Papu” Gomez

Calciomercato Roma, Gasperini non ha convocato Gomez per la gara di oggi contro i giallorossi. Il futuro ormai è deciso.

Niente tregua. La “puntata” di mercoledì contro la Juventus è stata solamente un passaggio nella rottura, definitiva, tra l’Atalanta e il Papu Gomez. Ieri Gasperini non l’ha convocato per la gara di oggi contro la Roma. E ormai il futuro del fantasista argentino è segnato.

I segnali di una sua assenza oggi c’erano stati durante la conferenza stampa del tecnico bergamasco – scrive la gazzetta – e l’ufficialità è arrivata nel momento di rendere pubblica la lista dei convocati. Una scelta “condivisa con la società” si legge nella nota diramata dall’Atalanta. Che si è schierata apertamente con il proprio tecnico. Gomez quindi è ufficialmente sul mercato.

Calciomercato Roma, i giallorossi rimangono alla finestra

E allora che si apre un’opportunità di mercato. Ma solamente ad alcune condizioni. Perché se è vero che Gomez ha ancora un contratto con il club di Percassi, non si può negare che ormai è fuori dai giochi. La Roma quindi rimane alla finestra per capire se c’è la possibilità di portare nella Capitale l’ormai ex capitano atalantino. Ma di offerte folli non ne arriveranno.

Inoltre, sulle tracce dell’argentino, ci sono anche Napoli, Inter, Milan in Italia e Psg – con l’appoggio di Di Maria – all’estero. La Roma non ha nessuna intenzione, giustamente, di entrare in un’asta. Farà attenzione all’evolversi della situazione e, nel caso si presentassero le condizioni giuste, ci farebbe un pensiero. Sicuramente Gomez è un grande giocatore, capace di spostare in alcuni casi gli equilibri. Ma un investimento su di lui andrebbe a cozzare con le scelte societarie che sono state fatte fino al momento. E soprattutto con gli altri obiettivi di mercato che la Roma ha puntato nel corso di questi ultimi giorni.