Calciomercato Roma, la Juventus prova a fare il dispetto al club giallorosso contando sul Cagliari come alleato: fissato un incontro per il terzino destro Reynolds.

Tutti pazzi per Reynolds. Il giovane terzino destro americano fa gol a numerose squadre italiane ed europee e la Roma dovrà fare in fretta per chiudere la trattativa e bruciare la concorrenza. L’accordo è vicino e come riportato da Alessandro Austini de “Il Tempo” la Roma resta in pole position. Secondo Sky Sport, però, la Juventus non vuole arrendersi e proverà fino in fondo a soffiare il giovane talento statunitense ai giallorossi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, occhi su un difensore già incrociato in Europa League

Calciomercato Roma, l’incontro per Reynolds

La Roma, che ha già fatto un’offerta da 7,5 milioni di euro al Dallas, spera nel lieto fine. I rapporti tra Friedkin padre e Hunt, proprietario della squadra americana, sono ottimi, anche per via di una sponsorizzazione della Toyota, nel 2013, facilitata dall’attuale patron giallorosso. I bianconeri però non si arrendono.

La Juventus non ha più posti da extracomunitario in rosa e per questo motivo proverà a fare un’operazione con il Cagliari come alleato. L’intenzione sarebbe quello di ingaggiare il calciatore e parcheggiarlo per almeno sei mesi al Cagliari. Per poi eventualmente farlo trasferire alla Juventus quando ci sarà il posto libero e l’opportunità di portarlo a Torino. Giovedì ci sarebbe già un appuntamento in agenda con gli agenti del calciatore per capire la fattibilità della trattativa. Nel frattempo anche il Club Brugge, altra squadra che ama puntare sui giovani, avrebbe fatto un’offerta per Reynolds da 7 milioni per il cartellino e un quadriennale al calciatore da 750mila euro a stagione.