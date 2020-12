Roma, Spinazzola uscito nella ripresa: le sue condizioni

La Roma non solo ha perso a Bergamo contro l’Atalanta, ma ora rischia anche di perdere un giocatore importante per la prossima gara contro il Cagliari.

Nel corso della ripresa infatti Paulo Fonseca ha dovuto sostituire Leonardo Spinazzola a causa di un problema fisico accusato dal giocatore. Al suo posto è entrato Bruno Peres, giocatore di maggiore esperienza rispetto a Calafiori. Tuttavia nemmeno il brasiliano è riuscito ad arginare un’Atalanta che nel corso dei secondi 45 minuti ha giocato davvero una grande partita, mettendo a nudo i limiti della difesa giallorossa. Bisognerà ora attendere per capire le condizioni del calciatore giallorosso.

LEGGI ANCHE –>Roma-Spezia: data e orario dell’ottavo di Coppa Italia

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, non solo Calafiori: altro rinnovo in vista

Roma, per Spinazzola fastidio al flessore

Per Spinazzola nel post-gara si parla di un fastidio al flessore della gamba sinistra. Le condizioni del laterale saranno valutate con attenzione nel corso dei prossimi giorni. Diventa però difficile pensare che possa essere in campo dal primo minuto contro il Cagliari giorno 23 dicembre, per l’ultimo impegno dell’anno della Roma. Ad ogni modo se ne capirà di più nelle prossime ore. In caso di forfait Fonseca dovrà valutare se concedere fiducia al baby Calafiori oppure schierare Bruno Peres in un ruolo diverso da quello che occupa abitualmente ma che ha già interpretato, specie in Europa League.