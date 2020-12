Calciomercato Roma, accelerata per Gomez: le ultime novità

Calciomercato Roma, la sconfitta di Bergamo ha ridimensionato le ambizioni dei giallorossi ma Friedkin non intende arrendersi e tra i rinforzi possibili di gennaio c’è il “Papu” Gomez.



A caccia di rinforzi. A gennaio la Roma non vuole restare a guardare e oltre al terzino destro Reynolds c’è un’altra occasione da prendere al volo. Si chiama Gomez: in rotta con l’Atalanta, nel 3-4-2-1 di Fonseca sarebbe perfetto. Un’alternativa di immensa qualità a Mkhitaryan e Pedro. In particolare il rendimento dello spagnolo dopo un ottimo avvio è in calo. E così Gomez porterebbe in dote un grande carico di assist e gol che sarebbero preziosi per l’obiettivo di tornare in Champions League.

LEGGI ANCHE –>Roma-Spezia: data e orario dell’ottavo di Coppa Italia

LEGGI ANCHE –>Roma, Spinazzola uscito nel secondo tempo: le sue condizioni

Calciomercato Roma, in pole position per Gomez

Secondo il giornalista di Sport Mediaset Claudio Raimondi, la Roma sarebbe al momento in pole position per Gomez. La squadra che ha fatto i passi in avanti più concreti nella trattativa è proprio quella giallorossa. Ieri intanto l’Inter ha fatto invece un passo indietro, almeno stando alle parole del direttore “Eviterei di mettere la testa nei problemi degli altri. Abbiamo seguito la situazione, ma anche quelli dell’Atalanta sono nostri amici. La stima e la considerazione c’è per Gomez come per tutti, ma evito di mettere la testa nei problemi degli altri. L’Atalanta ne ha tanti di elementi bravi”. Sull’argomento ha parlato ieri anche Ricky Massara, direttore sportivo del Milan: «È un calciatore molto forte, ma è dell’Atalanta. E’ una questione che non ci riguarda. Frattura? Non so se sia così netta»

In ogni caso ci sarà da fare i conti con l’Atalanta che chiede 10 milioni di euro per il suo cartellino. Il Papu è legato sino al 2023 e ha già uno stipendio importante da oltre 2,5 milioni di euro netti a stagione. La Roma al momento è in pole position: nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più.