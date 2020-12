Calciomercato Roma, futuro Gomez-El Shaarawy: le quote dei bookmaker

Calciomercato Roma, i bookmaker chiariscono gli scenari futuri di due obiettivi giallorossi per il mese di gennaio: Gomez ed El Shaarawy.

Il giochetto delle quote per capire cosa pensano i bookmaker sui possibili trasferimenti di mercato è divertente. Ecco perché lo riproponiamo. E, a quanto sembra, gli allibratori della Snai vedono lontana l’ipotesi di un possibile arrivo in giallorosso del Papu Gomez. Diciamo che sarebbe quasi impossibile, per mettere in evidenza la realtà dei fatti.

La quota è 15 per l’argentino. Alta, evidentemente. E, quella più bassa, è ancora relativa all’Atalanta (3.50) che nonostante ormai l’abbia messo fuori squadra potrebbe cercare in questi giorni di ricucire. Un’impresa difficile. Molto vicine sarebbero Milan e Inter (4.50 per entrambe) che potrebbero sfruttare anche la loro vicinanza alla città di Bergamo: ipotesi questa da tenere assolutamente in considerazione visto che Gomez ha messo le basi proprio in Lombardia. In questo caso non avrebbe nemmeno bisogno di un trasloco.

Calciomercato Roma, El Shaarawy ad un passo dal giallorosso

Se invece decideste di puntare sul ritorno in giallorosso di El Shaarawy, non riuscireste nemmeno a raddoppiare il vostro investimento. Il Faraone infatti è quotato a 1.85. In poche parole è quasi certo da gennaio di rivestire la maglia della Roma. Non si allontana dalla realtà questa ipotesi, anche perché, alla chiusura del mercato estivo, l’esterno azzurro è stato davvero ad un passo dal mettere nero su bianco.

Sono distanti, in questo caso, le altre concorrenti. A 2.35 c’è una nuova squadra cinese, senza specificarne nemmeno il nome. Poi, in sequenza Fiorentina (8 volte la posta), Cagliari (18) e Paris Saint Germain (20).