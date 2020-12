Calciomercato Roma, tutto su Reynolds: la situazione

Il calciomercato della Roma sta ormai per aprirsi ufficialmente, visto che mancano pochi giorni alla riapertura delle trattative di gennaio.

Non ci saranno rivoluzioni nell’organico giallorosso, ma si proverà a puntellare l’organico di Fonseca e magari si proverà a mettere a segno qualche colpo in prospettiva. Come quello che riguarda Bryan Reynolds. E’ un laterale destro americano di soli 19 anni che milita nel Dallas Fc e che ha un fisico importante. Ben 190 cm di altezza e una grande potenza fisica. Andrebbe forse disciplinato tatticamente per un campionato difficile come quello di serie A, ma ha indubbiamente ampi margini di crescita.

Calciomercato Roma, per Reynolds scende in campo direttamente Friedkin

Come spiega il Corriere dello Sport, sul calciatore americano c’è una discreta concorrenza da battere. Hanno infatti chiesto informazioni sul suo conto la Juventus e il Lione, e in più c’è il Brugge che ha già formulato un’offerta al Dallas Fc per lui. Tuttavia la Roma punta forte sulle relazioni tra la famiglia Friedkin e il proprietario della società americana Hunt. Tra l’altro lo stadio della squadra texana è sponsorizzato dalla Toyota. L’obiettivo della Roma sarebbe quello di bruciare la concorrenza e prenderlo già a gennaio, in modo da poter essere già integrato in squadra per la prossima stagione, quando comunque Fonseca avrà bisogno di una alternativa a Karsdorp visto che Bruno Peres è in scadenza di contratto.