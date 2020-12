Calciomercato Roma, problema numero 1: tentativo per gennaio

Calciomercato Roma, il problema di Fonseca è il portiere. Mirante e Pau Lopez non stanno dando certezze. E così c’è una pista per gennaio: Sirigu dal Torino..

Mirante era stato preso per fare il secondo, ma si ritrova ad essere titolare. Pau Lopez – pagato oltre 20milioni di euro – non ha mai offerto ampie garanzie. E la continua alternanza tra i pali che sta facendo vedere Fonseca dimostra come la scelta venga fatta settimana dopo settimana.

Una situazione ingestibile, adesso. Soprattutto dopo la scoppola di Bergamo e l’uscita a vuoto di Mirante che ha permesso a Gosens di ribaltare il risultato. Ed ecco perché la Roma cercherà di muoversi già a gennaio. Nel mirino, così come riporta “Forzaroma.info”, ci sarebbe Salvatore Sirigu. Da due partite in panchina nel Torino e probabilmente in uscita nel mercato di gennaio.

Calciomercato Roma, Sirigu possibile pista a gennaio

Giampaolo ha deciso di puntare su MIlinkovic-Savic. E allora per Sirigu potrebbe essere valutata la cessione. Anche perché l’attuale estremo difensore del Torino non vorrebbe uscire dal giro della Nazionale in vista dell’Europeo. E la possibilità che in una possibile trattativa si possa inserire la Roma non è del tutto remota.

Sarebbe, comunque, una scelta tappabuchi. Per giugno i giallorossi avrebbero già messo nel mirino Gollini – che sta vivendo uno straordinario momento di forma – Cragno e Silvestri. Ovviamente dovrà essere piazzato in qualche modo Pau Lopez che però, se non gioca, sarà difficile da cedere a certe cifre. Ecco che ci potrebbe essere, anche valutando quest’aspetto economico, la definitiva virata di Fonseca: puntare sullo spagnolo sperando di non doversi pentire e soprattutto per evitare un ulteriore ribasso del costo del cartellino. Una prima idea su questa ipotesi arriverà già dalla gara pre-natalizia contro il Cagliari.