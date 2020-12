Roma, contro il Cagliari si preannunciano molte novità

Per la Roma arrivato già il momento di cambiare pagina devo andare al prossimo impegno di campionato, quello che si giocherà il 23 dicembre.

Quella all’Olimpico contro il Cagliari sarà l’ultima apparizione di questo 2020 per formazione di Paulo Fonseca, chiamata a riscattarsi dopo essere stata travolta l’Atalanta domenica pomeriggio. I tre punti non possono essere assolutamente mancati da parte di formazione che vuole rimanere inlizza per un posto in Champions League. Tuttavia è quasi scontato che il tecnico portoghese opterà per alcuni cambiamenti, considerato il tour de force di impegni che ha visto finora protagonisti i giallorossi.

Roma, contro il Cagliari chance per Kumbulla e Cristante

C’è da capire prima di tutto chi giocherà tra i pali, visto che Mirante contro l’Atalanta ha sfornato una prestazione non all’altezza della sua fama. In difesa, come sottolinea anche il Corriere dello Sport, sia Smalling che Ibanez non sono sembrati al top. Per questo motivo contro i sardi dovrebbe rivedersi in campo Kumbulla. Anche in mediana si preannunciano novità, con il possibile impiego di Cristante. Pedro potrebbe rimanere fuori e vedere Pellegrini giocare nel ruolo di trequartisti. Anche a sinistra l’acciaccato Spinazzola non dovrebbe essere della contesa. Al suo posto uno tra Bruno Peres e Calafiori.