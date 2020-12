Roma, Fonseca sotto esame: i numeri contro le big

La trasferta sul campo dell’Atalanta non si è chiusa certo nel migliore dei modi per una Roma che si è letteralmente liquefatta nell’ultima mezzora.

Dopo essere subito passata in vantaggio con Dzeko e gestito abbastanza bene il match, una volta arrivato il pari atalantino l’undici di Fonseca non ha avuto la forza di reagire. Anzi, è stato letteralmente travolto. Pedro e compagni probabilmente hanno accusato anche un calo fisico. Non bisogna dimenticare che la squadra ha avuto un giorno in meno rispetto all’Atalanta per recuperare dopo il turno infrasettimanale. E giocando ogni tre giorni, anche questo può essere un fattore che ha influito sulla sconfitta. Tuttavia va anche detto che i numeri di Fonseca contro le big evidenziano le difficoltà della sua squadra.

LEGGI ANCHE –>Roma-Spezia: data e orario dell’ottavo di Coppa Italia

LEGGI ANCHE –>Roma, Spinazzola uscito nel secondo tempo: le sue condizioni

Roma, bottino misero contro le big

Anche il Corriere dello Sport sottolinea come la squadra giallorossa abbia delle grandi difficoltà contro le big. Contro le quali in questo campionato ha ottenuto finora solo 2 punti, ovvero i pareggi contro Juventus e Milan. Ma se si guarda all’intera gestione del portoghese sono solamente 15 i punti ottenuti sui 48 disponibili. Troppo pochi per poter sognare in grande. In più Gasperini si è confermato la vera bestia nera di Fonseca, finora sempre sconfitto dal collega nelle tre gare giocate. Serve insomma una rapida inversione di tendenza se si vuole puntare in alto.