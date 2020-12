Roma, tra i pali serve ritrovare al più presto sicurezza

La Roma non può solo guardare avanti alla prossima partita con il Cagliari, ma deve anche fermarsi un attimo a riguardare gli errori commessi contro l’Atalanta.

Un ko contro una squadra forte ci può stare, ma non con le modalità con le quali è maturato. Un match che ha visto la Roma subito in vantaggio e tenere bene il campo per un’ora, sfiorando anche il raddoppio. Poi un crollo più mentale che fisico (anche se c’è stato meno tempo per recuperare rispetto agli avversari), arrivato dopo il pareggio di Zapata. Da quel momento in poi i giallorossi hanno incassato i colpi, incapaci di reagire.

Roma, serata storta per Mirante

Tra i peggiori in campo stavolta anche Antonio Mirante. Il portiere non è sembrato al meglio, ha commesso degli errori che hanno spianato la porta agli attaccanti atalantini. Nemmeno Pau Lopez, contro il Torino, è apparso però impeccabile, basti ripensare all’azione che ha portato in gol Belotti. Chi giocherà contro il Cagliari? Difficile dirlo, ma Fonseca ha una certezza. Quella di dover ritrovare al più presto la sicurezza tra i pali della sua squadra.