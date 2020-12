Roma, quattro milioni di euro a stagione: affare in dirittura d’arrivo

Roma, il club ha raggiunto l’accordo sulla base di circa quattro milioni di euro a stagione secondo il sito “footyheadlines.com”: sarà New Balance il nuovo sponsor tecnico.

La Roma lavora alacremente anche fuori dal terreno di gioco. Oltre alle varie questioni extra calcistiche che i Friedkin stanno affrontando dal loro arrivo nella Capitale, c’è anche quello relativo al nuovo sponsor tecnico dopo la scadenza di contratto con la Nike che arriverà alla fine della stagione in corso.

Così come riporta il sito specializzato footyhedlines.com, sarà la New Balance a vestire i giallorossi a partire dal prossimo campionato. Una scelta arrivata dopo i contatti con Adidas, Under Armour e Castore. Ma la scelta è ricaduta sulla ditta di Boston per evidente vantaggi economici.

Roma, i termini del contratto con New Balance

L’accordo sarebbe stato trovato sulla base di 4 milioni di euro a stagione più una buona percentuale sulle future vendite delle magliette. Ed è stato proprio questo il punto che ha spinto i Friedkin a decidere verso la New Balance.

Ed è praticamente lo stesso che ha fatto interrompere i rapporti con la Nike: gli introiti, in questo caso, andavano tutti alla società che ne garantiva la realizzazione delle maglie da gara e di tutti i kit d’abbigliamento. Ora rimane solamente una cosa da capire, se già nella stagione in corso i giallorossi riusciranno a vestire le nuove casacche oppure se arriveranno solamente nel prossimo campionato. In attesa, ovviamente, dell’ufficialità dell’accordo che dovrebbe arrivare già all’inizio del nuovo anno.