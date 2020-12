Calciomercato Roma, chiusura anno anticipata per Florenzi al Psg

Calciomercato Roma, Alessandro Florenzi ha chiuso in anticipo il suo anno con il Psg: è uscito per un problema alla caviglia nella gara contro il Lilla.

Non si chiude bene il 2020 di Alessandro Florenzi: il terzino in prestito dalla Roma al Psg è infatti uscito malconcio a pochi minuti dalla fine della gara che la sua squadra ha pareggiato contro il Lilla nell’ultimo turno del campionato francese.

Uno scontro di gioco fortuito con un compagno di squadra – scrive l’Equipe – lo ha messo fuori causa per l’ultima sfida dell’anno solare. Una distorsione alla caviglia sinistra è il problema di Florenzi. Che nelle prossime ore sarà controllato con ulteriori esami strumentali per scongiurare qualsiasi altro tipo di problema.

Calciomercato Roma, Florenzi può essere riscattata per 9 milioni

Un grana per Tuchel, che ha sempre schierato l’ex giallorosso dall’inizio in questi primi suoi mesi parigini. Florenzi è entrato immediatamente nelle grazie del suo tecnico tedesco che lo ha mandato immediatamente in campo appena arrivato nella capitale francese. Venerdì la firma, domenica in campo da titolare.

Il Psg può riscattare Florenzi per 9milioni di euro e questo non dovrebbe comunque essere in discussione. Nel corso di questa prima parte di stagione, il terzino della Nazionale ha sempre dimostrato grande propensione al sacrificio oltre a qualità tecniche mai messe in discussione. Non disdegnando anche d’iscriversi nel tabellino dei marcatori. Siamo certi che la Roma, su quei 9milioni, può fare affidamento già da adesso per programmare qualche colpo di mercato.