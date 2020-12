Calciomercato Roma, retrsocena Reynolds

Come riporta il noto quotidiano, prima della partita con l’Atalanta Ryan Friedkin ha inviato la sua proposta, che è stata valutata dalla controparte in una riunione andata in scena nella notte tra domenica e lunedì: poi a Trigoria è arrivato l’esito della risposta, negativo. Adesso la palla è di nuovo in mano ai proprietari della Roma, che devono decidere se avvicinarsi alle cifre di ingaggio richieste dal calciatore in forza al Dallas, seguito con interesse anche da Juventus, Bruges e Marsiglia.