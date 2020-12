CALCIOMERCATO ROMA POSSIBILE RITORNO – Le due uniche punte giallorosse sono Edin Dzeko (34 anni) e Borja Mayoral (23), ma potrebbero non rimanere gli unici. In questo momento nel reparto offensivo giallorosso, Fonseca può puntare sui due sopra citati, sugli esterni Mkhitaryan, Pedro, Carles Perez e l’aggiunto Lorenzo Pellegrini, che da trequartista rende meglio.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, doccia gelata: offerta rifiutata

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, grana portiere: ipotesi scambio di prestiti

Calciomercato Roma, piace Scamacca

In attesa di capire se ci sarà il ritorno di fiamma per Stephan El Shaarawy, il quale tornerebbe molto volentieri nella capitale, secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’ ci sarebbe anche un altro possibile ritorno in attacco. Gli occhi sono puntati su Gianluca Scamacca, classe ’99, che già ha vissuto la sua esperienza a Trigoria, ma solamente nelle giovanili. Su di lui c’è anche l’interesse del Milan.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, problema numero 1: tentativo per gennaio

Calciomercato Roma, valutazione Sassuolo Scamacca

Oggi di proprietà del Sassuolo, ma in prestito al Genoa dove ha realizzato 6 reti in 12 partite in stagione, i neroverdi lo valutano ben 25 milioni di euro. Il centravanti romano nel gennaio 2015, dopo che aveva stupefatto tutti gli addetti ai lavori nelle giovanili della Roma, aveva scelto di andare al PSV Eindhoven, prima del suo ritorno in Italia. Da lì esperienze in B con Cremonese ed Ascoli, un ritorno in Olanda al PEC Zwolle e poi la chiamata del Genoa.