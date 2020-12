CALCIOMERCATO ROMA OBIETTIVO LIGUE 1 – Ancora qualche giorno e il nuovo direttore generale Tiago Pinto siederà in pianta stabile a Trigoria. Tante le operazioni da svolgere, dagli acquisti alle cessioni, passando per i rinnovi di contratto, su tutti quello di Lorenzo Pellegrini.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, grana portiere: ipotesi scambio di prestiti

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, doccia gelata: offerta rifiutata

Calciomercato Roma, rinforzo dalla Ligue 1

Intanto dalla Francia arrivano conferme di una trattativa abbastanza concreta e in fase molto avanzata. Si tratta di un terzino destro, del quale ve ne avevamo parlato lo scorso novembre, giovane classe 2002 di proprietà del Rennes: Brandon Soppy. Nonostante la sua giovane età ha già totalizzato 5 presenze in Ligue 1 e 2 in Champions League. Tre, invece, le presenze in Youth League la scorsa stagione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, i giallorossi pensano ad un altro ritorno

Calciomercato Roma, vicino Brandon Soppy

Nella corsia di destra da qui a fine stagione quasi sicuramente lasceranno la capitale sia Bruno Peres, in scadenza di contratto, che Davide Santon, per lui ancora un altro anno e mezzo di contratto. Proprio per questo si sta cercando un profilo molto giovane, che può essere appunto Soppy oppure Reynolds, il quale ha rifiutato la prima offerta giallorossa. Come riportato dal giornalista di Eurosport Manu Lonjon sul suo profilo Twitter, le trattative sono in fase molto avanza e potrebbero chiudersi a breve tra Roma e Rennes. Da tempo la Roma è sul giocatore valutato circa 15 milioni di euro, ma non è da escludere l’inserimento di Nzonzi nell’affare.