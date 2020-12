By

Roma-Cagliari, ultimo match prima della sosta di Natale. Le ultime di formazione: per Spinazzola il recupero è difficile.

Tornare a vincere per “trascorrere un Natale sereno”. Immaginiamo così, ogni allenatore, prima della partita che precede le festività natalizie. E lo stesso farà certamente Fonseca. La Roma domani affronta il Cagliari all’Olimpico. Unico obiettivo: dare un dispiacere all’ex Di Francesco e dimenticare soprattutto la sconfitta di Bergamo che potrebbe lasciare degli strascichi. Il miglior modo per accantonarla è vincere contro gli isolani. Ma non sarà semplice.

Secondo le ultime dai campio di Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, Spinazzola non sarà della partita. Al suo posto dovrebbe giocare Calafiori. In porta torna Pau Lopez. Mentre per Smalling, a quanto scrivere il CDS, potrebbe esserci un turno di riposo. Si profila anche la panchina di Pedro.

Roma-Cagliari, le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del Corriere dello Sport:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Veretout, Villar, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

Qui quelle della Gazzetta dello Sport:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.