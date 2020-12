Roma, Cassano si schiera con Fonseca sulla questione calendario

Roma, l’ex giallorosso Antonio Cassano ha parlato nel corso di una diretta con Vieri su Twitch schierandosi con il tecnico giallorosso Fonseca.

Antonio Cassano, nel bene e nel male, non le ha mai mandate a dire. L’ex giallorosso ha parlato con Vieri nella solita diretta Twitch: ed ha aperto anche un discorso sulla Roma, schierandosi con Fonseca che aveva parlato del calendario.

“Non capisco come fanno i calendari” ha detto il barese “la Roma ha giocato dopo due giorni. Anche se questo non può essere un alibi”. Una discrepanza questa che era stata tirata fuori anche da Fonseca nel corso della conferenza stampa prima del Torino. Una polemica non troppo celata con la scelta di far scendere in campo i giallorossi il giovedì e poi la domenica. Cosa che non era successa con la squadra di Gasperini, che ha usufruito di un giorno in più di riposo. Non è un alibi, ma sicuramente è un fattore che in maniera minore ha influito nell’andamento del secondo tempo.

Roma, Cassano parla anche della squadra giallorossa

“Insieme all’Atalanta è quella che mi sta facendo divertire maggiormente in questa prima parte di stagione. Nel primo tempo poteva anche fare il secondo gol. Poi è entrato Ilicic ed ha spaccato la partita”.

Un commento quindi anche sulla sconfitta della squadra giallorossa, schiantata nel secondo tempo dallo sloveno che ha fatto la differenza dal primo pallone toccato. E Fonseca non è riuscito a trovare le misure contro il fantasista schierato dal Gasp nel secondo tempo.