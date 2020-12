Calciomercato Roma, i giallorossi potrebbero tornare alla carica a gennaio: si guarda in Inghilterra per piazzare il colpo.

La Roma potrebbe piazzare il colpo di gennaio guardando all’Inghilterra. Ma soprattutto in casa Ancelotti: Bernard, il 28enne già cercato dai giallorossi ad ottobre alla chiusura della finestra estiva dei movimenti, potrebbe essere inserito nella lista dei partenti dell’Everton. E il sito Hitc.com, specializzato nel mercato inglese, spiega che i giallorossi potrebbero tornare all’attacco.

Le cifre che girano sono sempre le stesse: la Roma non vorrebbe spendere più di 7 milioni di euro per portare il brasiliano da Fonseca. Anche se la cifra, che è stata rifiutata qualche mese fa, potrebbe essere anche rivista al ribasso.

Calciomercato Roma, Bernard ha già lavorato con Fonseca

L’esterno offensivo che adesso gioca in Inghilterra, ha già lavorato con Fonseca in Ucraina: il tecnico portoghese l’ha avuto alle sue dipendenze quando sedeva sulla panchina dello Shakhtar Donetsk. E sarebbe ben contento di poterlo riabbracciare in questo momento.

L’accordo potrebbe davvero andare in porto: anche se c’è da dire che le cifre dovrebbero essere limate. Perché Bernard ha giocato poco in questa prima parte di stagione e lui stesso avrebbe chiesto al tecnico italiano di essere lasciato andare nella prossima finestra di mercato. Una soluzione si potrebbe trovare nel breve giro di posta. Anche se all’orizzonte ci potrebbe essere l’interessamento dell’Arsenal, pronto a fare una vera e propria rivoluzione. Al momento inoltre per la Roma secondo i bookmaker la pista più probabile per l’attacco è quella che porta a El Shaarawy.