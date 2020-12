Calciomercato Roma, frenata per Reynolds: la Juventus prepara lo scherzetto

By

Calciomercato Roma, per Reynolsd è forte l’interesse del Bruges. Ma anche la Juventus è alla finestra e occhio alla Fiorentina.

Bryan Reynolds è ormai un obiettivo dichiarato della Roma per il prossimo gennaio. Anche Friedkin è entrato nella trattativa per portare in casa giallorossa l’esterno che si andrebbe a giocare il posto con Karsdorp sulla corsia di destra.

Ma nelle ultime ore sono entrate in gioco altre società, anche italiane, pronte ad inserirsi nel discorso con i Dallas. Secondo il giornalista americano Tom Bogert, oltre ai giallorossi infatti ci sono il Bruges, la Juventus e infine la Fiorentina, che con Commisso guarda anche al mercato americano.

Calciomercato Roma, ma i giallorossi sono in vantaggio

C’è da sottolineare però che i giallorossi al momento sono davanti a tutti nella trattativa. Visto che i buoni rapporti del patron americano con i Friedkin potrebbe fare la differenza. E, sottolinea ancora Bogert, la Juventus avrebbe al momento parlato solamente con l’entourage del calciatore per capire la disponibilità di un arrivo a Torino. Disponibilità già data, pare.

Preoccupa però la squadra belga avversaria in Champions League della Lazio. Perché sarebbe arrivata con un’offerta importante superiore a quella giallorossa. E qui entrano in gioco i Friedkin – ancora una volta – che avranno il compito di muovere i fili giusti, anche a livello personale, per portare a termine l’operazione. Che di conseguenza aprirebbe le porte anche alla partenza di Bruno Peres.