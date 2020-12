Calciomercato Roma, parte lo sprint per il primo acquisto

Il calciomercato della Roma sta per aprirsi nel prossimo mese di gennaio e gli obiettivi della dirigenza giallorossa sembrano essere chiare.

Arriverà il nuovo general manager Tiago Pinto che avrà l’obiettivo di ringiovanire l’organico e nello stesso tempo abbassare il monte stipendi. Ci saranno delle probabili partenze ma anche degli arrivi. Degli acquisti di prospettiva, elementi che torneranno non solo utili per questa seconda parte della stagione, ma anche per il futuro. E uno dei nomi più caldi del momento è quello di Reynolds, giovane laterale destro del Dallas Fc, squadra della MLS americana.

Calciomercato Roma, Friedkin in campo per arrivare al terzino

#Roma al lavoro per #Reynolds, nelle prossime ore ci sarà un nuovo incontro tra #Friedkin e i dirigenti della MLS @ASRomaPress pic.twitter.com/0zc4qmPhKR — John Solano (@Solano_56) December 23, 2020

Come ha svelato il giornalista di RomaPress John Solano, nelle prossime ore il numero uno giallorosso Friedkin si incontrerà con i dirigenti della MLS per cercare di trovare un punto d’intesa per Reynolds. Potrebbe essere lui il primo nuovo volto giallorosso del 2021. La dirigenza americana punterà su questo ragazzo dotato di buona gamba e di buona tecnica. Alto 190 centimetri, ha un fisico decisamente inusuale per essere un esterno. Ma proprio il suo fisico prorompente e la sua corsa potrebbero essere qualità da sfruttare.