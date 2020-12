Roma-Cagliari, Veretout: “Dobbiamo continuare a pressare alto”

By

Dopo il primo tempo la Roma conduce per una rete a zero contro il Cagliari nel match dell’Olimpico valido per la quattordicesima giornata di serie A.

Ultimo impegno dell’anno per i giallorossi di Paulo Fonseca, che vogliono portare a casa la vittoria ma devono fare i conti con un Cagliari che se la sta giocando a viso aperto. A decidere le sorti del match per adesso è Jordan Veretout, che si è fatto trovare pronto all’appuntamento su cross di Karsdorp e con un tiro di controbalzo è riuscito a superare Cragno. Il portiere sardo per tre volte ha negato il raddoppio ai giallorossi.

Roma-Cagliari, le parole di Veretout

Settimo centro stagionale per il centrocampista francese, che ai microfoni di DAZN durante l’intervallo sottolinea la prova positiva della squadra. “Stasera vogliamo vincere, abbiamo cominciato bene questa partita. Dobbiamo continuare a pressare alto perché il Cagliari è una squadra forte. Domenica abbiamo visto che le partite durano 90 minuti, dobbiamo giocare così se vogliamo portare a casa la vittoria” ha detto il calciatore giallorosso.