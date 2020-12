ROMA-CAGLIARI DICHIARAZIONI KARSDORP – Il difensore olandese ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Cagliari.

Dichiarazioni Karsdorp

Serviva una rezione importante, oggi siete durati 90 minuti

Si contro l’Atalanta abbiamo disputato un ottimo primo tempo poi è andata male. Sapevamo che oggi era difficile e abbiamo fatto bene. Oggi l’importante erano i tre punti.

Stai guadagnando sempre più fiducia nelle gerarchie di Fonseca e sei arrivato a tre assist in campionato.

Sono 4 gli assist (ride, ndr), a parte gli scherzi, l’importante come ho detto prima era vincere. Un giocatore più gioca più è in forma, più prende fiducia, è quello di cui ho bisogno. Finalmente posso dimostrare il mio valore e il motivo per cui la Roma mi ha acquistato.

L’ultima del 2020 la chiudete al terzo posto in classifica. Dove dovete fare uno scatto per alzare l’asticella e confermarvi sempre?

Per fare bene dobbiamo vincere tutte le partite. Facile a dirsi più difficile a farsi, adesso dobbiamo continuare così. Ora ci godiamo qualche giorno di riposo di cui abbiamo bisogno e poi ci prepariamo per continuare a vincere.