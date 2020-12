Roma-Cagliari probabili formazioni: tanti dubbi per Fonseca

La Roma chiude il suo 2020 questa sera all’Olimpico per affrontare il Cagliari nella quattordicesima giornata.

Ospite dei giallorossi è la formazione sarda, allenata da un grande ex come Eusebio Di Francesco. Che nella capitale è stato protagonista prima da calciatore e poi da tecnico. Una partita non certo semplice per Dzeko e compagni, che devono riscattare l’opaco secondo tempo di Bergamo. Culminato con una sconfitta contro l’Atalanta senz’altro meritata. Vincere questa partita sarà fondamentale per chiudere in bellezza un anno difficile ma sicuramente in crescita per la squadra giallorossa.

Questa volta ci sono tanti dubbi di formazione per Paulo Fonseca, che non avrà sicuramente a disposizione Spinazzola. Al suo posto uno tra Calafiori e Bruno Peres. In porta potrebbe rivedersi Pau Lopez, in difesa Kumbulla farà riposare probabilmente Smalling. A centrocampo si rivedrà Villar (o Cristante), mentre Pellegrini potrebbe partire dalla panchina. Non mancherà Dzeko davanti. Nel Cagliari occhio agli esterni Nandez e Sottil, Simeone perno dell’attacco.

Roma-Cagliari le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.