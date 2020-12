Roma attenta, il Braga si rinforza per l’Europa League

Roma, il Braga, avversario dei giallorossi in Europa League, sta chiudendo un buon affare già per gennaio.

Sta arrivando gennaio e il calciomercato entra nel vivo. E anche lo Sporting Braga, prossimo avversario dei giallorossi nei sedicesimi di finale di Europa League, è pronto a rinforzarsi.

Soprattutto nel pacchetto arretrato la squadra portoghese starebbe per chiudere un’importante operazione. Secondo Record infatti, potrebbe già delinearsi nelle prossime ore la trattativa che porterebbe Rubén Vinagre: difensore 21enne.

Roma, lo Sporting Braga pesca in Inghilterra

Il calciatore, classe 1999, è adesso in prestito all’Olympiacos ma di proprietà del Wolverhampton. Ma non si è adattato nell’attuale società (sono solamente 2 le presenze in questa stagione) e allora tra pochi giorni tornerà alla base. E il Braga avrebbe già cercato di prendere informazioni per farlo tornare in Portogallo.

Vinagre è un buono elemento – già nel giro della nazionale portoghese – che andrebbe sicuramente a rinforzare la squadra già allenata da Paulo Fonseca gli scorsi anni prima di andare in Ucraina. Non sono certamente delle buone notizie, anche perché i portoghesi sono una formazione insidiosa che potrebbe dare dei grossi problemi alla squadra giallorossa. Sopratutto se quest’ultima non riuscirà a rinforzare la propria rosa nel corso della prossima sessione di mercato.