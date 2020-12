Calciomercato Roma, offerta pronta: si libera un posto tra i pali per il 2021

Calciomercato Roma, si libera un posto tra i pali per il 2021: in Premier League infatti l’Everton è pronto a prendere Robin Olsen a titolo definitivo.

Robin Olsen, approdato all’Everton di Carlo Ancelotti alla fine del mercato estivo, ha convinto il tecnico italiano. E allora la Roma si aspetta l’offerta per un passaggio a titolo definitivo, dello svedese, alla corte della squadra di Liverpool.

L’estremo difensore è stato ceduto in prestito secco e, umilmente, ha accettato il ruolo di secondo alle spalle di Pickford. Questo ha fatto piacere ad Ancelotti che ne ha anche apprezzato le qualità, tra i pali, nelle poche presenze che comunque Olsen ha collezionato fino al momento. Inoltre, il titolare dei Toffees sta attraversando dei problemi muscolari. E allora per Olsen si potrebbe aprire uno spazio importante in questa parte di stagione.

Calciomercato Roma, i giallorossi vogliono fare cassa

Secondo quanto scrive Forzaroma.info, la Roma si aspetta un’offerta importante per chiudere la pratica già a gennaio. E sembrerebbe proprio che l’Everton sarebbe pronto a presentarla. La cifra che dovrebbe arrivare a Trigoria sarebbe intorno ai 5 milioni di euro. Che però è ritenuta troppo bassa.

La Roma vorrebbe monetizzare dalla cessione del portiere svedese, che non ha lasciato certamente un ottimo ricordo nella Capitale. Ma non andrà certamente al muro contro muro per un tesserato che non rientra, da parecchio tempo, più nei piani societari. La situazione è fluida: Olsen continuerà a giocare in Premier League. Bisogna capire solamente quanto verrà valutato il suo cartellino e poi le parti troveranno certamente un accordo.