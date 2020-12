Calciomercato Roma, oltre a Reynolds, i giallorossi seguono per il ruolo di terzino destro anche Soppy e Frimpong.

Su Reynolds la Roma continua a lavorare. Mettendo in campo le migliori personalità: parliamo addirittura di Ryan Friedkin che, dopo essersi consultato con Pinto, sta cercando di chiudere la trattativa con il terzino destro, considerato in America uno dei talenti più promettenti.

La concorrenza però rimane alta: e i Dallas fiutano l’affare con un’asta che si potrebbe scatenare attorno al classe 2001. Perché oltre la Roma ci sono Bruges, un paio di club francesi – scrive il Corriere dello Sport – e anche la Juventus avrebbe chiesto informazioni.

Calciomercato Roma, i giallorossi seguono altre piste

Per non rimanere, nel caso, con il cerino in mano, la Roma con Pinto in prima linea questa volta, starebbe seguendo altre piste. A cominciare da Soppy del Rennes. Difficile esaudire il desiderio di Fonseca che preferirebbe Frimpong: l’olandese in forza al Celtic costa troppo e i giallorossi non possono al momento spendere i 16milioni di euro che vengono richiesti.

La situazione però – che sarà ancora più chiara la prossima settimana – è quasi delineata. Il primo obiettivo rimane comunque l’americano e si tenterà in tutti i modi di chiudere la trattativa. Nel frattempo le altre ipotesi rimangono in piedi. Se si riuscisse a portare a termine una di queste trattative, ci sarà l’effetto domino, con Bruno Peres che sarebbe pronto ad uscire da Trigoria.