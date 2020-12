Calciomercato Roma, asta per Reynolds: la Juventus non si arrende

Calciomercato Roma, per il terzino americano la Juventus si sta muovendo in queste ore. Ma puntano a giugno per farlo arrivare a Torino.

Sembrerebbe che la Juventus stia decisamene puntando su Bryan Reynolds, il terzino americano dei Dallas che la Roma ha attenzionato nelle scorse settimane, tanta da spingere Ryan Friedkin a scendere in pista in un compito non suo.

Secondo quarto riporta “Goal.com”, la società bianconera già in queste ore avrebbe in programma un contatto telefonico con il calciatore e con la MLS, la lega statunitense, che ha il compito di gestire le operazioni di mercato di tutte le franchigie. Ma c’è un però, che potrebbe avvantaggiare la società giallorossa.

Calciomercato Roma, i giallorossi rimangono in vantaggio

La Roma rimane comunque in vantaggio. Perché la Juventus che al momento non ha posti in rosa disponibili per extra comunitari, starebbe cercando una società pronta a tesserare l’americano per poi portarlo a Torino a giugno. Una situazione questa che non sarebbe nelle grazie di Reynolds.

Ed ecco che l società giallorossa, già nei prossimi giorni, potrebbe piazzare l’allungo decisivo in questa trattativa che fino a pochi giorni fa sembrava veramente chiusa. O ad un passo dall’essere portata a termine. Negli ultimi giorni invece l’attenzione di altre società ha rallentato un poco la cosa. Ma Friedkin comunque sarebbe tranquillo visto il vantaggio accumulato nel corso dell’ultimo mese. La Roma infatti già a fine novembre aveva avviato i colloqui. Diventati sempre più fitti tra le parti.