ROMA-CAGLIARI COMMENTI SOCIAL TIFOSI – Nonostante il 3-1 i tifosi giallorossi non si sono risparmiati le critiche, soprattutto verso alcuni calciatori, ad esempio Pedro, che sul punteggio di 1-0 per la Roma aveva avuto la colossale occasione ad inizio ripresa di raddoppiare, ma tra una gran botta che avrebbe potuto tirare, magari angolata, e il mancato passaggio a Edin Dzeko, ha preferito fare un pallonetto debole che non ha impensierito Cragno.

Roma-Cagliari, commenti Social

Le critiche sono arrivate anche nei confronti del tecnico portoghese Paulo Fonseca, soprattutto dopo il momentaneo 1-1 di Joao Pedro.

Fatelo uscire a @_Pedro17_, non ci sta capendo niente…uno che in due contro uno non passa al suo centravanti non può rimanere in campo. Tra l’altro in quella occasione non si fa il pallonetto, si chiava una varrata — MARK FLEMING (@WLITALIA1) December 23, 2020

Fonsecaaaa!!!! Sveglia! Era nell’aria il pareggio ed è arrivato!!! Facciamo sti cambi! — ViadellaScalaèsemprelà (@cascipatrizia) December 23, 2020

Ma l’allenatore è pagato per fare qualche cosa durante la partita o no ? — maurizio tumino (@TuminoMaurizio) December 23, 2020

Purtroppo se viene a parametro zero, non ti stai prendendo CR7…

Anzi, nei mesi passati ha segnato anche con continuità.#Pedro conferma tutto quello che pensavo quando è stato preso: eccellente acquisto per dare qualità all’attacco, ma non per fare il titolare fisso. #ASRoma — GA (@giovafrankie) December 24, 2020

Prendiamo troppi gol. Comunque oggi erano importanti i 3 punti. Siamo lontani da Milan e Inter e troppo vicini alle 3 che ci inseguono.

Sinceramente ci metterei la firma per un terzo posto a fine campionato. — Giulio Fanelli (@GiulioFanelli) December 23, 2020