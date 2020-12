By

NOTIZIE AS ROMA TOTTI BATISTUTA CAFU – Con un post apparso sui vari profili Social, la Roma fa rivivere emozioni grandissime a tutti i tifosi giallorossi. In particolar modo con un aggiornamento, limitato dal 24 al 31 dicembre 2020, nel gioco di PES 2021, official partner del club capitolino, ci saranno ben tre calciatori che hanno fatto la storia della società giallorossa.

Iconic moment PES 2021 Roma

In sostanza nel popolare videogioco calcistico, i tre ex Roma Marcos Cafu, Francesco Totti e Gabriel Omar Batistuta saranno disponibili per un tempo limitato nella sezione “Iconic Moment” e con loro sarà possibile rivivere i gloriosi momenti del passato. Sotto vi riportiamo il video apparso sul profilo Twitter del club capitolino.

