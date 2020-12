Roma, ha convinto i tifosi: lo vogliono titolare fisso

La Roma è riuscita a portare a casa i tre punti contro il Cagliari nell’ultimo impegno del 2020, piegando i sardi con un 3-2 spettacolare.

Chiudere l’anno in terza posizione è sicuramente una bella soddisfazione per la squadra di Fonseca, in piena corsa dunque per quello che l’obiettivo stagionale. Il 2020, specie nella seconda parte, è stato l’anno della consacrazione in giallorosso di Villar. Il centrocampista spagnolo, arrivato a gennaio, è cresciuto molto specie dopo l’estate e il tecnico portoghese ora gli sta concedendo più chance dal primo minuto. E i tifosi adesso hanno capito di che pasta è davvero fatto questo giocatore, tant’è che sui social non sembrano avere dubbi sul suo futuro.

LEGGI ANCHE –>Roma-Spezia: data e orario dell’ottavo di Coppa Italia



LEGGI ANCHE –>Roma, Cassano si schiera dalla parte di Fonseca per il calendario

Roma, i tifosi vogliono Villar titolare

Domenico ad esempio su Twitter scrive: “Adesso nun t’azzarda a toglierlo dai titolari MAI PIÙ!”. Parole simili anche da parte di Federico Bianco che scrive: “Lui me pare de capoccia bona. Se non ce pensa #Fonseca a bruciarlo, per me, #Villar può diventare in futuro uno dei migliori centrocampisti d’Europa”. “Villar pesa 20 kg ma tutti i contrasti sono suoi. Tecnica, visione di gioco e molto altro. Che giocatore” sottolinea invece Valerio. E come questi tanti altri messaggi che rendono merito al calciatore di essere ambientato molto bene nel calcio italiano, con la speranza che la sua possa essere una crescita esponenziale nel 2021.