Non solo un difensore e un portiere, nel prossimo calciomercato la Roma proverà a puntellare anche il reparto offensivo con un innesto.

Nella Roma di Fonseca infatti sembra mancare una pedina che possa giocare come trequartista/seconda punta. Non bisogna dimenticare che attualmente in rosa c’è Javier Pastore, che però ancora non è riuscito ad allenarsi con la squadra dopo l’operazione all’anca subita in estate. Per l’argentino il futuro rimane un punto interrogativo. E poi c’è Zaniolo, che sta recuperando dal suo infortunio. Per riaverlo in campo ci vorrà comunque fine marzo, quando ormai la maggior parte della stagione sarà già andata in archivio. Per questo motivo

LEGGI ANCHE –>Roma-Spezia: data e orario dell’ottavo di Coppa Italia



LEGGI ANCHE –>Roma, Cassano si schiera dalla parte di Fonseca per il calendario

Calciomercato Roma, El Shaarawy in pole ma…

Come riporta Il Corriere dello Sport, il nome più caldo per l’approdo nella capitale rimane quello di El Shaarawy, che del resto era molto vicino al ritorno alla Roma già nell’ultimo calciomercato. Il desiderio del “Faraone” è quello di tornare a giocare in serie A dopo l’esperienza con lo Shangai Shenhua. Ma occhio anche all’opzione Gomez, in uscita dall’Atalanta. Per l’argentino però la concorrenza è alta. E lo è anche per Depay, attaccante del Lione di Rudi Garcia che è vicino alla fine del contratto e che a gennaio potrebbe partire per soli 5 milioni di euro.