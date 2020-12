Calciomercato Roma, possibili svincolati 2021: i nomi più caldi

Calciomercato Roma, si avvicina il 2021 e con esso anche l’anno in cui a giugno scadranno i contratti di alcuni big.

Che potrebbero ovviamente essere delle buone occasioni di mercato, fermo restando che è vero che il prezzo del cartellino dei giocatori sarà zero, ma è altrettanto vero che bisognerà poi capire anche il “peso” dell’ingaggio sulle casse del club.

Calciomercato Roma, Depay e Thauvin tra i possibili svincolati

Ad esempio tra i giocatori che potrebbero essere svincolati a giugno – perché ovviamente c’è anche la possibilità che rinnovino – ci sono big come Leo Messi, Sergio Ramos, Diego Costa, David Alaba, Gianluigi Donnarumma, Sergio Aguero e Angel Di Maria. Calciatori di primissimo livello. Ci sono anche però dei possibili obiettivi di calciomercato della Roma, come ad esempio l’attaccante Depay del Lione, il trequartista del Marsiglia Thauvin e il bomber del Napoli Milik, che sembrava essere molto vicino ai giallorossi nella scorsa estate. Il polacco però sta cercando squadra già a gennaio.

Altre possibili occasioni? Come rivela Transfermarkt tra i possibili svincolati a giugno ci sono il centravanti Marega del Porto, dotato di grande fisico, oppure due giocatori del Napoli importanti come Maksimovic e Hysaj. Senza dimenticare il centrale dell’Arsenal Mustafi, quello del Torino N’Koulou e una punta ancora giovane come Borrè del River Plate, che si sta mettendo in mostra a suon di gol nella Libertadores.