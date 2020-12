Calciomercato Roma, quattro rinnovi in vista

Il calciomercato della Roma si aprirà a gennaio con qualche acquisto o cessione, ma anche con la conferma dei pezzi pregiati.

Il nuovo general manager Tiago Pinto avrà tanto lavoro da fare dopo il suo arrivo nella capitale. Perché Fonseca aspetta qualche innesto per rinforzare la sua rosa. Un terzino, in primis, ma magari anche un trequartista o un attaccante in più. C’è però da sistemare anche la situazione contrattuale di alcuni elementi destinati ad essere dei perni della squadra anche nella prossima stagione.

Calciomercato Roma, anche Pellegrini deve rinnovare

Come sottolinea il Corriere dello Sport, tra i compiti di Tiago Pinto ci sarà prima di tutto quello di blindare la posizione di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista vuole continuare la sua avventura nella capitale e non dovrebbe esserci alcun problema per il rinnovo. Sarà eliminata la clausola per la quale potrebbe partire per “soli” 30 milioni di euro. In arrivo il rinnovo anche per Mkhitaryan, il cui accordo scade a giugno ma sarà prolungato almeno per un’altra stagione. Così come quello di Mirante, esperto estremo difensore che rimarrà in organico. Altro rinnovo sul quale punta la società è quello di Ibanez. Il centrale brasiliano sarà blindato in giallorosso per le prossime stagioni.