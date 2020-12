CALCIOMERCATO ROMA SCADENZE CONTRATTI – Il passivo in bilancio del club giallorosso pesa ogni anno sempre di più. La situazione che si è trovato Dan Friedkin appena arrivato nella capitale non fa sicuramente ben sperare, ma non è stato di certo sorpreso, visto che nella due diligence tutti i conti erano stati studiati e approfonditi nel dettaglio.

Calciomercato Roma, il bilancio futuro

La Roma è la terza squadra con il più alto monte ingaggi della Serie A, ma da qui a giugno e alla prossima sessione estiva del calciomercato le cose potrebbero cambiare. Non sono pochi i giocatori in scadenza di contratto, e non è da sottovalutare anche la situazione legata al futuro di Javier Pastore, il quale pesa sugli stipendi e sui bilanci. Per gli incassi manca quello dello Stadio, ormai il progetto è davvero più in alto mare che mai, e nei prossimi mesi ci sarà anche l’addio sia a Qatar Airways che a Hyundai, i quali entrambi termineranno il loro rispettivo contratto di sponsorizzazione. Infine sarà atteso l’annuncio del nuovo sponsor tecnico, dopo la rottura con la Nike.

Calciomercato Roma, contratti in scadenza

Sicuramente per abbassare il negativo di bilancio verranno fatte anche delle cessioni, come ogni anno ormai accade nella società giallorossa, ma azzardare a dire chi sarà già oggi sarebbe solamente inutile. Sarà utile, invece, capire chi non farà quasi sicuramente più parte della rosa della Roma. I giocatori in scadenza al prossimo 30 giugno sono: Henrikh Mkhitaryan, Bruno Peres, Juan Jesus, Simone Farelli e Antonio Mirante. Quasi impossibile vedere l’armeno lontano dalla capitale e nelle prossime settimane ci aspettiamo un rinnovo di contratto. Per i brasiliani la situazione è molto semplice, entrambi, soprattutto Jesus, proveranno ad essere ceduti già nella sessione di gennaio 2021. Anche Santon da qui a giugno con molte probabilità verrà ceduto.

FUTURO PORTIERI ROMA – Per Farelli potrebbe continuare a fare il terzo, ma tutto dipenderà anche dal futuro di Pau Lopez e dello stesso Mirante, il quale anche se ha avuto qualche difficoltà nelle ultime partite potrebbe rinnovare. A giugno torneranno dal prestito sia Fuzato che Olsen, salvo se su quest’ultimo l’Everton dovesse decidere di riscattarlo.