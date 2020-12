Calciomercato Roma, c’è la questione portiere da definire

Nel prossimo calciomercato della Roma, che si riaprirà ufficialmente a gennaio, potrebbe esserci anche qualche novità per quanto riguarda il ruolo del portiere.

Fonseca cerca un numero uno che sappia dare sicurezza all’intero reparto arretrato, un giocatore di spessore che possa essere un punto fermo della formazione giallorossa, fermo restando la stima che il tecnico portoghese nutre in Mirante e Pau Lopez, che con Farelli compongono il trittico di portieri della rosa capitolina.

Calciomercato Roma, Sirigu rimane un obiettivo

Come scrive Il Corriere dello Sport, la Roma probabilmente inizierà a guardarsi incontro per definire la questione portiere. Pau Lopez infatti non ha convinto del tutto quando è stato chiamato in causa e non è da escludere che si cerchi per lo spagnolo una nuova sistemazione. Mirante, 37 anni, è oggi promosso titolare ma non può giocarle tutte, specie con questo calendario così fitto. Il nuovo gm Tiago Pinto potrebbe dunque guardarsi attorno e il nome caldo può essere quello di Sirigu del Torino. Per il quale potrebbe essere ripresentata la proposta di scambio di prestiti con Pau Lopez. Ma in caso di cessione dello spagnolo (e di quella di Olsen a titolo definitivo all’Everton), allora ci sarebbe a disposizione un tesoretto da poter reinvestire su altri portieri italiani come Silvestri del Verona o Cragno del Cagliari.