CALCIOMERCATO ROMA FUTURO BLINDATO – Da tempo uno dei pilastri fondamenti del centrocampo giallorosso, soprattutto in fase di costruzione di gioco e in fase offensiva, Jordan Veretout, sempre presente al posto giusto, un po’ come lo era Simone Perrotta ai tempi della prima Roma di Luciano Spalletti.

Calciomercato Roma, Veretout blindato

La Roma non sa fare a meno di Jordan Veretout, per il quale in estate Paulo Fonseca aveva messo il veto sulla sua cessione. Sì perché gli estimatori non sono mancati e non mancheranno di certo nemmeno nelle prossime sessioni di mercato, visto che il Napoli in estate aveva provato a piazzare il colpo, provando ad inserire l’ex centrocampista della Fiorentina nella trattativa per Arkadiusz Milik. Da lì la Roma, come riportato già lo scorso 2 dicembre, aveva recentemente rifiutare anche altre trattative, come uno scambio proposto dall’Inter con Eriksen, il quale ha un ingaggio molto alto, troppo per le casse di Trigoria.

Il rendimento di Jordan Veretout

Questa stagione è iniziata come meglio non poteva quella del francese che ha realizzato già ben 8 reti stagionali in 16 match disputati (7 in campionato e 1 in Europa League), con tre assist forniti.