Calciomercato Roma, il Napoli fissa il prezzo per Milik

Il calciomercato della Roma potrebbe vedere dei nuovi innesti per il mese di gennaio anche nel reparto offensivo giallorosso.

Non c’è solo El Shaarawy tra i possibili obiettivi futuri del club giallorosso, ma anche un giocatore che sembrava già essere vicino alla squadra della capitale nella scorsa estate. Parliamo di Milik, giocatore ormai ai margini del Napoli, visto che finora non ha collezionato nemmeno un minuto in questa stagione, essendo fuori dalle liste della squadra di Gattuso.

Calciomercato Roma, 15 milioni per Milik

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il futuro del calciatore polacco è ancora un grande punto interrogativo. Di sicuro c’è che il giocatore è intenzionato a trovare una nuova squadra già a gennaio, e questo per un motivo importante. Vale a dire la voglia matta di giocare e di far parte della nazionale polacca che giocherà i prossimi Europei. La Juventus segue con interesse la situazione ma solo per la prossima stagione, quando il giocatore potrà firmare a costo zero per un’altra squadra. Ecco perchè tanti altri club rimangono alla finestra, Roma compresa, ma devono fare i conti con le pretese del Napoli. Che ha fissato il suo prezzo: chi vorrà Milik dovrà sborsare 15 milioni di euro. Che magari però potrebbero essere trattabili se un club presentasse una offerta concreta al club di De Laurentiis.