CALCIOMERCATO ROMA FUTURO GOMEZ – La sessione invernale del calciomercato 2020-2021 si avvicina e così anche la Roma vorrà rinforzare in qualche modo la sua rosa, riuscendo magari a piazzare anche qualche esubero. Nel reparto offensivo manca quel tassello che ricoprirebbe il ruolo di vice Mkhitaryan, per far rifiatare il giocatore, eletto calciatore armeno dell’anno.

Calciomercato Roma, futuro Gomez

Una situazione tutta in divenire e calda è quella di Alejandro Gomez, il Papu è ormai in rotta con l’Atalanta, dopo le ultime tensioni avute con il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini, a seguito di una discussione avvenuta nell’intervallo della sfida di Champions contro Midtjylland. Ingaggio da 3 milioni di euro e scadenza di contratto nel giugno 2022, chi potrebbe sferrare l’attacco decisivo per il Papu?

Calciomercato Roma, le ultime su Gomez

Come riportato da ‘Sky Sport’, però, filtrerebbe un filo di calma piatta da entrambe le parti, anche se sarà molto difficile ricucire lo strappo e avere di nuovo i rapporti di prima. Dunque lo scenario più probabile è quello di un addio tra l’argentino e l’Atalanta già a gennaio, con molte squadra interessate all’esterno offensivo classe ’88, per il quale la società di Percassi richiede tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Davvero molto poco percorribile, invece, la pista della permenenza.