Calciomercato Roma, un ex pronto al ritorno in serie A

Gennaio è il mese del calciomercato anche in casa Roma, ma è logico che tutte le squadre di serie A approfitteranno dell’occasione per rinforzarsi.

E uno dei calciatori che pare essere in procinto di tornare in serie A è Antonio Rudiger, ex conoscenza giallorossa. Un difensore ormai di grande esperienza anche a livello internazionale. Un acquisto sicuramente di spessore per chi sarà in grado di ingaggiarlo, visto che il suo futuro sembra essere ormai lontano dall’Inghilterra.

Calciomercato Roma, Rudiger tra Juventus e Milan

L’ex giallorosso piace molto a diversi club di serie A e per lui nelle scorse settimane si era anche riparlato della Roma.

Uno dei nomi caldi in casa Juventus è proprio quello del difensore in uscita dal Chelsea, dove negli ultimi tempi ha trovato poco spazio. Elemento che può essere utilizzato sia come centrale che come esterno di destra, conosce già la serie A e questo lo rende ancor più appetibile. Come riporta però Sportmediaset, non sarà facile arrivare al calciatore tedesco per la Juventus, perché sulle sue tracce c’è anche il Milan capolista. Fortemente interessato ad un elemento di provata esperienza e bravura che nel nostro campionato può essere un valore aggiunto.