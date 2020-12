Calciomercato Roma, la nuova strategia della famiglia Friedkin

Ormai sta per chiudersi il 2020 e con l’inizio del nuovo anno si aprirà anche il calciomercato della Roma, con possibili acquisti e cessioni per i giallorossi.

L’obiettivo della dirigenza è quello di rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca, in modo da poter lottare per un posto in Champions e per la conquista dell’Europa League. Niente acquisti sfarzosi, però, perché la nuova proprietà americana pondererà nel migliore nei modi ogni possibile movimento. Del resto nell’era del Covid anche l’economia calcistica vive un momento di difficoltà.

Calciomercato Roma, Friedkin punta sui giovani

Come sottolinea Sky Sport, la strategia della famiglia Friedkin per quanto riguarda il mercato sembra essere abbastanza chiara. Importanti investimenti saranno fatti solamente su elementi giovani, in grado di vestire per anni la maglia giallorossa in un percorso di crescita. Altri acquisti verranno valutati in base al rapporto costo/affidabilità, ovviamente guardando anche all’età del calciatore. Non è una questione anagrafica, solo di opportunità. Dunque in quest’ottica vanno letti due dei possibili colpi giallorossi del mese di gennaio. Il primo potrebbe essere l’esterno destro Reynolds, mentre non è da escludere un tentativo per Milik, centravanti del Napoli in scadenza di contratto e per questo motivo con il costo del cartellino non certo elevato.