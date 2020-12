By

Roma, quale regalo più bello per Natale se non una maglia della Magica? La conferma arriva dal video del piccolo David diventato subito virale sui social.

Il Natale è la festa dei bambini. Farli felici è la gioia più grande e delle volte le loro reazioni sono quasi inaspettate. Il video del piccolo tifoso giallorosso David è diventato subito virale e condiviso anche dalla pagina ufficiale della Roma.

Nel video si vede David, piccolo grande cuore giallorosso, scartare quello che sarà il regalo più bello ricevuto finora nella sua vita. La maglia del suo campione preferito, Edin Dzeko. Le lacrime di gioia e la velocità con cui toglie la maglia che ha addosso (ricordando molto l’esultanza di Dzeko contro il Torino dopo un suo gran gol a tempo quasi scaduto) hanno fatto letteralmente impazzire il web giallorosso. Il video è subito diventato virale e i commenti sono diventati di ora in ora sempre più numerosi.

Roma, i commenti al video del piccolo David

Tra i commenti più apprezzati al video c’è questo: “Fate vedere questo video a chiunque valchi l’ingresso del centro tecnico Fulvio Bernardini. Non si scherza con i sentimenti e le emozioni. Tenetelo bene a mente”. E ancora: “Da mettere in spogliatoio a Trigoria ogni venerdì! Perché come diceva Paolo Conti “La Roma, più che una fede, è un processo di autocombustione”.

“Veramente emozionante, l’espressione di questo piccolo è da brivido,la Roma non si discute si ama perché va oltre ogni sentimento è una fede un amore passionale che spesso ci fa soffrire ma è bello per questo ed è per questo che noi romanisti siamo speciali piccolo David. Auguri a te e alla tua famiglia e mi raccomando ricorda sempre forza magica Roma”.