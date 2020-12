Roma, zero minuti in serie A e futuro da decifrare

La Roma si gode le ultime ore di relax prima di tornare ad allenarsi in vista del ritorno in campo in serie A fissato per il 3 gennaio.

Gennaio sarà anche il mese della riapertura del calciomercato e rimane da capire quali saranno i movimenti che saranno effettuati dal club giallorosso. Che ha intenzione di rinforzarsi ma che nello stesso tempo deve cercare di liberare posti in organico in modo da non appesantire troppo il monte ingaggi. Tanto lavoro dunque da fare per il nuovo gm Tiago Pinto, che a breve si insedierà nella capitale per la sua nuova avventura.

Roma, Fazio utilizzato solo in Europa League

Tra i giocatori che potrebbero lasciare la capitale potrebbe esserci anche Federico Fazio, che – come riporta Goal.com – in serie A finora non ha collezionato nemmeno un gettone di presenza, nonostante in tanti casi la difesa giallorossa sia stata in emergenza. Zero minuti dunque per l’argentino che pure in Europa League ha invece giocato cinque gettoni di presenza e 385 minuti giocati. Il suo futuro dunque è un punto interrogativo. Rimarrà fino a fine stagione o cambierà casacca nelle prossime settimane?