Calciomercato Roma, la strategia: Diawara pedina di scambio

Il calciomercato della Roma a gennaio potrebbe riservare sia acquisti che cessioni, con la dirigenza che lavora sodo per regalare pedine a Fonseca.

E’ chiaro che i giallorossi, così come tutti gli altri club di serie A, prima di ingaggiare altri giocatori dovranno cedere qualcuno che è attualmente in organico. Fondamentale più che mai, ancor più in questo momento storico economico, non appesantire troppo il monte ingaggi. Di elementi sul piede di partenza in casa Roma potrebbero esserci Fazio e Juan Jesus, che il club non è riuscito a piazzare in estate. Ma non sarebbero i soli.

Calciomercato Roma, può partire pure Diawara

Secondo infatti quanto riporta Repubblica, c’è anche il centrocampista Amadou Diawara tra i calciatori che potrebbero presto lasciare la capitale. In questi ultimi mesi il calciatore ha perso posti nelle gerarchie di Fonseca, scavalcato anche da Villar. Tant’è che, anche dopo aver superato il Covid, lo si è visto in campo con il contagocce. Per questo motivo a gennaio potrebbe cambiare aria. Con i giallorossi pronto a usarlo come pedina di scambio per arrivare agli obiettivi prefissati.