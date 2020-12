Calciomercato Roma, doppio affare con il Napoli possibile

Sono già giorni caldi per il calciomercato della Roma, che si aprirà ufficialmente nel prossimo mese di gennaio ormai alle porte.

La società giallorossa intende puntellare l’organico a disposizione di Paulo Fonseca. L’obiettivo rimane entrare tra le prime quattro e farsi strada in Europa League. E per questo motivo servono elementi d’esperienza internazionale, pur con un occhio sempre al bilancio. Per il nuovo dg Tiago Punto, insomma, tanto lavoro da fare non appena potrà sbarcare nella capitale.

Calciomercato Roma, Milik e Hysaj già a gennaio

Come riporta infatti Sportmediaset, la Roma vorrebbe muoversi in anticipo per due calciatori del Napoli che sono in scadenza di contratto nel prossimo mese di giugno. Sono il centravanti polacco Milik e il laterale difensivo Hysaj, che può giocare sia a destra che a sinistra. Essendo in scadenza, il club giallorosso vorrebbe offrire ai partenopei un indennizzo a gennaio per portarli nella capitale. Impresa che sembra possibile per il difensore albanese, meno per Milik che ha una valutazione di 15 milioni di euro. Il polacco vuole cambiare aria per non perdere gli Europei e sono tanti i club che vorrebbero averlo in squadra.