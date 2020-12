Calciomercato Roma, Reynolds sembra aver deciso il suo futuro

Uno degli obiettivi del calciomercato della Roma per il prossimo mese di gennaio è il laterale destro del Dallas Fc Bryan Reynolds.

Un giocatore giovane, laterale destro dal fisico importante, con ampi margini di crescita. Americano come l’attuale proprietà giallorossa, sarebbe un investimento da fare per il futuro, confermando le strategie della famiglia Friedkin. Ma a quanto pare il calciatore avrebbe già scelto un altro club italiano.

Calciomercato Roma, Reynolds dà l’ok alla Juventus

La #Juve ha illustrato il suo progetto a #Reynolds: prestito (in sinergia) e garanzie sull’approdo a Torino al termine della stagione. C’è l’ok del giocatore, ma resta da trovare l’intesa economica. Resiste l’offerta del Club Brugge. No accordo con la Roma. 🇺🇸@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) December 27, 2020

Come ha infatti riportato su Twitter il giornalista Romeo Agresti, sempre molto vicino alle vicende di casa Juve, i bianconeri avrebbero prospettato a Reynolds un futuro in Italia. Il calciatore arriverebbe in serie A in sinergia con un altro club ma con la garanzia di essere un giocatore della Juventus nella prossima stagione. Il giocatore avrebbe dato il suo assenso, mancherebbe però l’accordo economico sul contratto. Non ci sarebbe alcun accordo con la Roma, che dunque dovrebbe in questo caso cercare altrove il suo laterale destro.