Roma, il calciomercato lo fa Ryan Friedkin: le trattative avviate

Roma, il calciomercato lo fa Ryan Friedkin: ecco le trattative avviate dal texano che vuole esporsi in prima persona.

Non un ruolo dietro la scrivania: per quello c’è già il padre e gli altri dirigenti. Ma Ryan Friedkin, il vice presidente giallorosso, avrebbe deciso di esporsi in prima persona anche sul campo. Oggi La Repubblica infatti riporta la notizia che Ryan vuole occuparsi in prima persona del mercato.

E lo ha già fatto in questi primi mesi nella Capitale. Infatti è entrato in prima persona nei contatti con i Dallas e con la Mls per un possibile acquisto di Reynolds e la cosa è piaciuta al texano. Che ogni giorno studia profili e caratteristiche di possibili elementi da trattare nel corso delle sessioni di mercato. E già a gennaio potrebbe cimentarsi, di nuovo, nel ruolo che lui vede più congeniale per le sue caratteristiche.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, frenata per Reynolds: Fonseca ha pronta l’alternativa

Calciomercato Roma, Ryan Friedkin operativo in prima persona

Ecco perché, con ogni probabilità, al fianco del general manager Tiago Pinto ci sarà Ryan: vuole essere operativo. Il ruolo che l’organigramma gli ha “assegnato” gli sta stretto per uno come lui pronto a tuffarsi senza remore in qualunque progetto gli venga portato davanti e che secondo lui vale la pena approfondire.

Già Fonseca gli ha chiesto per il mercato di gennaio un vice Mkhitaryan: e Ryan sta valutando le varie ipotesi che potrebbero far a casa dell’allenatore giallorosso. Difficile si arrivi a Gervinho e al Papu Gomez, così come sembra essere raffreddata la pista per un ritorno di El Shaarawy. Sarà sicuramente più facile puntare su di un giovane. Ma non è detto che il Faraone non rientri alla fine nel nuovo progetto tecnico che la Roma ha fatto partire con la proprietà americana che si è insediata da pochi mesi a questa parte.